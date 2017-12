RIEMA opens warming centers ahead of extreme cold

PROVIDENCE, R.I. (WPRI) – With temperatures expected to drop dangerously as the week goes on, the Rhode Island Emergency Management Agency (RIEMA) announced it will open warming centers throughout the state.

A full list of warming centers is available on the RIEMA website. The following communities have established warming centers:

Barrington:

Barrington Public Library: 281 County Road

Mon – Thurs: 9 AM – 9 PM

Fri & Sat: 9 AM – 5 PM

Sun: 1 PM – 5 PM

Bristol:

Roger’s Free Library: 525 Hope St.

Mon – Fri: 9 AM – 8 PM

Fri – Sat: 9 AM – 5 PM

Burrillville:

Jesse Smith Library: 100 Tinkham Lane

Mon – Thurs: 10 AM – 8 PM

Fri – Sat: 10 AM – 5 PM

Central Falls:

Forand Manor: 30 Washington St

Mon – Sun: 9 AM – 9 PM

Wilfrid Manor: 466 Hunt St

Sat – Sun: 9 AM – 9 PM

Charlestown:

Charlestown Town Hall: 4540 South County Trail

Mon – Fri: 8:30 AM – 4:30 PM

Charlestown Community Center: 100 Park Ln

Mon – Thurs: 8:30 AM – 3:30 PM

Fri: 8:30 AM – 12 PM

Cross’ Mills Public Library: 4417 Old Post Rd

Mon: 1 PM – 8 PM

Tues: 9 AM – 1 PM

Wed: 9 AM – 6 PM

Thurs: 9 AM – 8 PM

Fri: 1 PM – 6 PM

Sat: 9 AM – 3 PM

Police Community Room: 4901 Old Post Rd

Daily: 7 AM – 5 PM

Coventry:

Coventry Police Department: 1075 Main St.

Available as needed.

Coventry Public Library: 1672 Flat River Rd.

Sat: 9 AM – 5 PM

Sun: 12 PM – 4 PM

Senior Center: 50 Wood St

Mon – Fri: 9 AM – 5 PM

Cranston:

Arlington Library: 1064 Cranston St

Mon – Wed: 10 AM – 4: 30 PM

Fri: 10 AM – 4:30 PM

Auburn Library: 396 Pontiac Ave

Mon – Wed: 10 AM – 6 PM

Fri: 10 AM – 6 PM

Sat: 10 AM – 5 PM

Central Library: 140 Sockanosset Cross Rd

Mon – Wed: 9 AM – 8 PM

Thurs – Sat: 9 AM – 5 PM

Knightsville Library: 1847 Cranston St

Mon: 1 PM – 8 PM

Tues – Wed: 11 AM – 6 PM

Fri: 11 AM – 5 PM

Oaklawn Library: 230 Wilbur Ave

Tues & Wed: 10 AM – 5 PM

Fri & Sat: 10 AM – 5 PM

William Hall Library: 1825 Broad St

Mon & Thurs: 10 AM – 8 PM

Tues & Wed: 12 PM – 8 PM

Sat: 10 AM – 6 PM

East Providence:

Riverside Library: 475 Bullocks Point Ave

Fri – Sat: 9 AM – 5 PM

Weaver Library: 41 Grove Ave

Fri – Sat: 9 AM – 5 PM

Sun: 1 PM – 5 PM

Exeter:

Exeter Library: 773 Ten Rod Rd

Tues – Thurs: 10 AM – 8 PM

Fri: 10 AM – 5 PM

Sat: 10 AM – 6 PM

Glocester:

Glocester Manton Library: 1137 Putnam Pike

Mon – Wed: 10 AM – 8 PM

Fri: 10 AM – 8 PM

Sat: 10 AM – 3 PM

Harmony Library: 195 Putnam Pike

Mon – Thurs: 10 AM – 8 PM

Sat: 10 AM – 4 PM

Hopkinton:

Hopkinton Police Station: 406 Woodville Rd

Available as needed. For assistance contact Hopkinton Police Department – (401) 377-7750.

Johnston:

Johnston Senior Center: 1291 Hartford Ave

Mon – Fri: 9 AM – 5 PM

Johnston Public Library: 1 Memorial Ave

Mon – Sat: 9 AM – 5 PM

Little Compton:

Brownell Library: 44 Commons

Mon, Tue, Thurs, Fri: 10 AM – 5 PM

Wed: 12 PM – 7 PM

Sat: 10 AM – 4 PM

Middletown:

Middletown Library: 700 W. Main Rd

Mon – Thurs: 9:30 AM – 8 PM

Fri – Sat: 9:30 AM – 5 PM

Sun: 1 PM – 5 PM

Senior Center: 650 Green End Ave

Mon – Fri: 9 AM – 4 PM

Town Hall: 350 E. Main Rd

Mon – Fri: 8 AM – 4 PM

Narragansett:

Maury Loontjens Memorial Library: 35 Kingstown Rd

Mon – Thurs: 9:30 AM – 8:30 PM

Fri: 9:30 AM – 5 PM

Sat: 9:30 AM – 5 PM

Sun: 12 PM – 4 PM

Newport:

Donovan Manor: 19 Chapel St

Mon – Fri: 8:30 AM – 4:30 PM

Edward King House: 35 King St

Mon – Fri: 9 AM – 4 PM

Florence Gray Community Center – Main Lobby: 1 Shimoda Way

Mon – Fri: 8:30 AM – 4:30 PM

Newport Public Library: 300 Spring St

Mon: 12:30 PM – 9 PM

Tues – Thurs: 9:30 AM – 9 PM

Fri – Sat: 9:30 AM – 6 PM

Sun: 1 PM – 5 PM

Seamen’s Church Institute: 18 Market Square

Mon – Sat: 7 AM – 4 PM

Sun: 7 AM – 12 PM

North Kingstown:

Senior Center: 44 Beach St

Mon – Fri: 8:30 AM – 4:30 PM

North Kingstown Library: 100 Boone St

Mon – Thurs: 9 AM – 8:30 PM

Fri – Sat: 9 AM – 5 PM

Sun: 1PM – 5PM

North Smithfield:

Scouter’s Hall: 11 Main St, Slatersville (Will Open if Needed)

Contact the North Smithfield Emergency Management Agency hotline at 401-767-2206 to request.

Pawtucket:

Blackstone Valley Visitor Center: 175 Main St

Mon – Sun: 10 AM – 4 PM

Leon Mathieu Senior Center: 420 Main St

Mon – Fri: 8:30 AM – 4 PM

Pawtucket Police Department: 121 Roosevelt Ave; 24/7

Pawtucket Public Library: 13 Summer St

Mon – Thurs: 9 AM – 8:45 PM

Fri – Sat: 9 AM – 4:45 PM

Sun: 12 PM – 3:45 PM

For those Pawtucket residents affected by the cold needing transportation, call (401) 727-9100 for assistance.

Seniors with heat-related concerns may also contact the Leon Mathieu Senior Center at (401) 728-7582 or the City’s Senior Liaison at (401) 728-0500 – Extension 241.

Portsmouth:

Portsmouth Multi-Purpose Senior Center: 110 Bristol Ferry Rd

Mon – Fri: 9 AM – 4 PM

Providence:

Davinci Center for Community Progress: 470 Charles Street

Mon – Fri: 8:30 AM – 4:30 PM

Federal Hill House: 9 Courtland Street

Mon – Fri: 6:30 AM – 6 PM

Silver Lake Annex Multi-Purpose Community Center: 529 Plainfield St

Mon – Fri: 6:30 AM – 5 PM

Library Branches

Fox Point Library: 90 Ives St

Mon: 9 AM – 5:30 PM

Tues: 1 PM – 8 PM

Wed – Fri: 1 PM – 6PM

Mt. Pleasant Library: 315 Academy Ave

Mon – Tues: 1 PM – 9 PM

Wed: 12 PM – 6 PM

Thurs: 9:30 AM – 6 PM

Fri: 12 PM – 6 PM

Sat: 10 AM – 6 PM

Olneyville Library: 1 Olneyville Square

Mon: 1 PM – 6 PM

Tues: 9:30 AM – 5:30 PM

Wed: 12 PM – 6 PM

Thurs – Fri: 1 PM – 6 PM

Rochambeau Library: 708 Hope St

Mon: 1 PM – 8:45 PM

Tues – Wed: 9:30 AM – 5:45 PM

Thurs: 1 PM – 8:45 PM

Fri -Sat: 12 PM – 5:45 PM

Smith Hill Library: 31 Candace Street

Mon: 1 PM – 6 PM

Tues: 1 PM – 6 PM

Wed: 1 PM – 8 PM

Thurs: 9 AM – 5:30 PM

Fri: 1 PM – 6 PM

South Providence Library: 441 Prairie Ave

Mon: 1 PM – 6 PM

Tues: 1 PM – 8 PM

Wed: 9 AM – 5:30 PM

Thurs – Fri: 1 PM – 6 PM

Sat: 10 AM – 6 PM

Wanskuck Library: 233 Veazie St

Mon: 9 AM – 5:30 PM

Tues – Wed: 1 PM – 6 PM

Thurs: 1 PM – 8 PM

Fri: 1 PM – 6 PM

Washington Park Library: 1316 Broad St

Mon: 9 AM – 5:30 PM

Tues – Wed: 1 PM – 6 PM

Thurs: 1 PM – 8 PM

Fri: 1 PM – 6 PM

Richmond:

Clark Memorial Library: 7 Pinehurst Dr, Carolina

Mon – Tues: 1 PM – 8 PM

Wed: 10 AM – 8 PM

Thurs: 1 PM – 8 PM

Fri: 10 AM – 5 PM

Sat: 10 AM – 2 PM

Community Center: 1168 Main St.

Mon – Fri: 8:30 AM – 12 PM

Scituate:

Chopmist Hill Senior Center: 1315 Chopmist Hill Rd

Wed – Fri: 8 AM – 3 PM

Sat – Sun: Will be open as needed. Notifications of weekend availability will be issued via CodeRED.

Hope Library: 374 North Rd

Mon: 10 AM – 5 PM

Tues – Thurs: 1 PM – 8 PM

Fri: 10 AM – 5 PM

Sat: 9 AM – 4 PM

North Scituate Library: 606 West Greenville Rd

Mon: 1 PM – 8 PM

Tues: 10 AM – 8 PM

Wed: 1 PM – 8 PM

Thurs: 10 AM – 8 PM

Sat: 10 AM – 4 PM

Smithfield:

Greenville Public Library: 573 Putnam Pike

Mon – Thurs: 9 AM – 8 PM

Fri – Sat: 9 AM – 5 PM

Sun: 1 PM – 5 PM

Smithfield Senior Center: 1 William J. Hawkins Trail

Mon – Fri: 9 AM – 4 PM

Those Smithfield residents requiring help staying warm after regular hours please call (401) 233-1033.

South Kingstown:

Hale Library: 2601 Commodore Perry Highway

Mon: 10 AM – 5 PM

Tues: 1 PM – 8 PM

Wed – Fri: 1 PM – 5 PM

Kingston Free Library: 2605 Kingstown Rd

Mon – Tues: 10 AM – 6 PM

Wed: 10 AM – 8 PM

Thurs: 12 PM – 8 PM

Fri – Sat: 10 AM – 5 PM

Neighborhood Guild: 325 Columbia St

Mon – Fri: 7 AM – 9 PM

Sat: 8 AM – 4 PM

Sun: 12 PM – 4 PM

Peace Dale Library: 1057 Kingstown Rd

Mon: 9 AM – 8 PM

Tues – Thurs: 9 AM – 6 PM

Fri – Sat: 9 AM – 5 PM

Senior Center: 25 St. Dominic Rd

Mon – Fri: 7:30 AM – 3:30 PM

Tiverton:

Tiverton Public Library: 34 Roosevelt Dr

Mon – Thurs: 10 AM – 8 PM

Fri: 10 AM – 5 PM

Sat: 10 AM – 4 PM

Tiverton Senior Center: 207 Canonicus St

Mon – Fri: 8:30 AM – 4 PM

Warren:

Warren Town Hall – Basement: 514 Main St

Mon – Fri: 9 AM – 4 PM

Warwick:

Pilgrim Senior Center: 27 Pilgrim Parkway

Mon – Fri: 8 AM – 4:30 PM

Warwick Public Library: 600 Sandy Ln

Mon – Thurs: 9 AM – 9 PM

Fri – Sat: 9 AM – 5 PM

Sun: 1 PM – 5 PM

Westerly:

Westerly Public Library: 44 Broad St

Mon – Thurs: 9 AM – 8 PM

Fri: 9 Am – 6 PM

Sat: 9 AM – 4 PM

West Greenwich:

West Greenwich Library: 274 Victory Highway

Mon: 10 AM – 4 PM

Tues – Thurs: 10 AM – 8 PM

Fri – Sat: 10 AM – 4 PM

West Warwick:

West Warwick Youth/Police Annex: 40 Factory St

Mon – Sat: 8:30 AM – 4 PM. May extend hours until 9 PM, as needed.

Woonsocket:

Woonsocket Senior Center: 84 Social St

Mon – Fri: 8 AM – 4 PM

Woonsocket Library: 303 Clinton St

Mon – Fri: 9 AM – 5 PM

Sat: 9 AM – 4 PM